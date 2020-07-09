Українські десантники беруть участь у багатонаціональних навчаннях у Німеччині
|19:15 06.08.2020
|Україна
У Німеччині розпочалися багатонаціональні навчання "Saber Junction - 2020”, на яких Україну представляють львівські десантники.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У Федеративній Республіці Німеччина розпочалося багатонаціональне навчання "Saber Junction - 2020". До навчання залучаються 17 країн. Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, яка дислокована на Львівщині", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що весь особовий склад даного підрозділу має чималий бойовий досвід, набутий в бойових діях з російсько-окупаційними військами на сході України. Дехто з військовослужбовців брав участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, а також багатонаціональних навчаннях.
Відзначається, що український підрозділ, як і решта країн-учасників, проходив 14-ти денну обсервацію на території військової бази. Під час польової фази багатонаціонального навчання "Saber Junction - 2020", підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буде діяти в складі 503-го полку 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США у Європі.
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