В ЗСУ знову понад 30 хворих на COVID-19
|19:00 06.08.2020
|Україна
За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 34 нових випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, пише Українська правда.
"За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", йдеться в повідомленні.
9 хворих госпіталізовані, їхній стан задовільний, 25 лікуються вдома під наглядом медиків.
Загалом станом на 6 серпня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 265 осіб. Всього за час пандемії 5 людей померли, 661 – одужала. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб.
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