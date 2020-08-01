За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 34 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, пише Українська правда.

"За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", йдеться в повідомленні.

9 хворих госпіталізовані, їхній стан задовільний, 25 лікуються вдома під наглядом медиків.

Загалом станом на 6 серпня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 265 осіб. Всього за час пандемії 5 людей померли, 661 – одужала. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб.