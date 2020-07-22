Росія заявила, що перехопила над Чорним морем літаки-розвідники США / Відео

18:45 06.08.2020   Крим

Міноборони Росії заявляє, що його винищувач 5 серпня перехопив у Чорному морі два американських літаки-розвідники, які наближалися до кордону РФ.

Як пише Українська правда, про це Міноборони РФ повідомляє в Facebook.

"Для перехоплення цілей в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Південного військового округу.

Екіпаж російського винищувача послідовно наблизився на безпечну відстань до повітряних об'єктів та ідентифікував їх як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВМС США", пише МО Росії.

Відзначається, що після розвороту американських літаків-розвідників від кордону Росії винищувач повернувся на аеродром базування.



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