Миколаївський порт спростовує інформацію про зберігання аміачної селітри
|18:15 06.08.2020
|Николаев
Миколаївський морський порт спростовує інформацію щодо зберігання аміачної селітри.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України на своєму сайті.
"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності", - зазначають у повідомленні.
В АМПУ зауважують, що у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту всього з судна було вивантажено 6422 біг-бегів селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.
"Вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року", - стверджують в АМПУ.
За інформацією АМПУ, на цей час залишки вантажу селітри аміачної, що була вивантажена з судна "ТУЗЛА", в порту відсутні.
Як повідомляв раніше голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко на своїй сторінці в Фейсбук про те, що у Миколаївському порту нібито вже два роки зберігається 3200 тонн простроченої аміачної селітри. Цю інформацію поширила низка ЗМІ.
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