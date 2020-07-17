Весь склад моряків флагмана українських ВМС - фрегата F-130 "Гетьман Сагайдачний" наразі проходить ПЛР-тестування.

Станом на зараз офіційно підтверджено один випадок інфікування COVID-19. Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик.

«Ми є частиною суспільства і ми також не застраховані від цього випадку. Дійсно, у нас є на одному з наших кораблів людина, у якої виявлено цей недуг», - сказав Чалик.

Відповідаючи на питання чи підтвердилась інформація про діагностування коронавірусу в одного з моряків рятувального корабля "Олександр Охрименко", речник повідомив: "На даний етап, на цю годину COVID-19 виявлено лише у одного військовослужбовця". Водночас він нагадав, що всі, хто контактував з хворою особою, потенційно можуть бути інфіковані.

«Наразі триває процес ПЛР-тестування, значній частині вже зробили ці проби. Також у нас проводяться заходи з обробки судна, у нас є відповідне обладнання для цього», - наголосив Чалик, додавши, що всі моряки перебуватимуть на самоізоляції.

За його словами, про результати медичного обстеження на наявність COVID-19 у моряків командування ВМС ЗСУ повідомить додатково.

Як повідомляв Укрінформ, на фрегаті “Гетьман Сагайдачний” виявлено хворого на COVID-19 військовослужбовця, на кораблі розгорнуто ізолятор.

Кількість хворих на COVID-19 в українській армії станом на 6 серпня зросла до 265, за останню добу – 34 нових випадки.