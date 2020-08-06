Госпредприятие Морской торговій порт Южный за 7 месяцев 2020 года обработало 100 судов типа Capesize.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию морпорта.

"В этом году к самым глубоководным в Украине причалам подходило и выходило 191 судно, перевалено 12,12 млн тонн груза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глубины у причалов составляют от 13,7 до 18,9 метров, что позволяет обрабатывать кейпсайзы с осадкой 18,5 м и дедвейтом до 200 тыс. тонн.

Также госстивидор сооющил, что за 7 месяцев на суда загружено 8,507 млн тонн руды (+71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 271,9 тыс. тонн чугуна и 141,6 тыс. тонн шрота и шелухи и 1,300 млн тонн руды - транзитный груз (+30%).

За указанный период выгружено 1,358 млн тонн коксующегося угля (+55%). Каботаж составил 238,1 тыс. тонн (+2146%).

"Для ускорения погрузки-выгрузки балкеров, в том числе типа Capesize, в июле 2020 года поставлены 6 новых грейферов на радиоуправлении. Их объем - 18 и 14 кубических метров. Техника уже собрана и перевезена на 7 и 9 причалы. Введение в эксплуатацию увеличит скорость перевалки грузов на этих причалах в 1,5-2 раза", - добавили в ГП МТПЮ.

"Для нас увеличение темпов перевалки грузов у глубоководных причалов обеспечит снижение себестоимости погрузочно-разгрузочных работ, увеличение доходов порта и отчислений в бюджет соответственно", - подытожил и. о. директора предприятия Александр Олейник.

ГП МТП Южный перевалил 10,6 млн тонн грузов в первом полугодии 2020 года, эта цифра оказалась выше показателей за аналогичный период 2019 года на 61%. За 6 месяцев порт Южный перевалил 7,812 млн тонн грузов на экспорт (+62%) и 1,480 млн тонн импортных грузов (+55%), транзит составил 1,82 млн тонн (+ 36%), каботаж - 211,4 тысяч тонн (2542%). Кроме того, отмечается, что портовики обработали 144,545 полувагонов.