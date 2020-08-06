Компания Alstom начала валидационные испытания грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A в Азербайджане на главной грузовой транзитной линии, которая недавно была переведена с 3 кВ постоянного тока на 25 кВ переменного тока.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Alstom.

"Это важный этап в проекте, который мы реализуем совместно с АО "Азербайджанская железная дорога" (ADY). Мы с энтузиазмом относимся к началу валидационных испытаний, которые в конечном итоге позволят вывести наши локомотивы в коммерческую эксплуатацию в стране. Alstom гордится стратегическим партнерством с ADY, направленным на способствование развитию железнодорожной инфраструктуры и увеличению пропускной способности грузоперевозок в Азербайджане", - отметил управляющий директор Alstom в западной и Центральной Азии Гийом Триттер.

Prima T8 AZ8A создан на основе локомотивов KZ8A, в настоящее время находящихся в эксплуатации в Казахстане, и специальных технических требований ADY. Локомотив соответствует стандартам и спецификациям ГОСТ1.

Prima T8 производства Alstom - один из самых мощных электровозов в мире. Данная модель представляет собой двухсекционный локомотив с нагрузкой 25 тонн на ось, способный транспортировать до 9 000 тонн и двигаться со скоростью 120 км/ч, с установленной продолжительной мощностью 8,8 МВт. AZ8A предназначен для работы при температуре от -25°C до 50°C.

Благодаря модульной конструкции, данный локомотив требует минимального технического обслуживания и обеспечивает высокий уровень надежности и низкий уровень затрат в течение срока эксплуатации.

Первый AZ8A для Азербайджанских железных дорог был отправлен в декабре 2018 года. Электровоз переменного тока AZ8A на платформе Prima предназначен для эксплуатации на сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм. Контракт на закупку 40 грузовых электровозов и 10 пассажирских был подписан между Азербайджанскими железными дорогами и Alstom еще в мае 2014 года.