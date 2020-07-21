Минобороны России подписало дополнительное соглашение на поставку 168 боевых машин пехоты БМП-3 .

По данным источников Известий, БМП-3 с усиленной защитой от противотанковых ракет и обновленными электронными системами передадут в первую очередь частям Южного военного округа, пишет Военное.РФ.

Сделка, стоимость которой оценивается в 14 млрд рублей, стала одной из крупнейших за последнее время. Ожидается, что в этом году войска получат 53 БМП-3, а в 2021-м – еще 115 единиц.

БМП-3, в отличие от предыдущих версий, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию; повышена защищенность экипажа. Кроме того, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым – по танковой схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.