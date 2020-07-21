ЮВО: Тактический десант российской военной базы в Абхазии высадился на полигон Нагвалоу

17:00 06.08.2020   Абхазія

Тактический десант российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках двустороннего тактического учения совершил высадку на береговой линии полигона Нагвалоу в целях защиты побережья от наступления морской пехоты «противника».

В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями на побережье, прорвали оборонительные позиции условного противника, организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе мероприятия огневую поддержку действий военнослужащих базы осуществляли боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.

Тактический десант военной базы обеспечил прикрытие основных сил соединения в момент их прибытия в район учебно-боевой операции по противодействию высадке морской пехоты противника.

Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья. В общей сложности в учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц военной техники.



Ще на цю тему:

16:45 06.08.2020
Каспийская флотилия приступила к отработке элементов морского боя
15:45 06.08.2020
Подводники ЧФ России провели учение по выходу через торпедные аппараты
11:00 06.08.2020
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии поступили новые металлодетекторы
21:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 3, 4 августа
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
17:00 04.08.2020
ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
16:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 1 - 2 августа
14:20 04.08.2020
В Балтийском море РФ проводит военно-морские учения «Океанский щит-2020»
13:40 04.08.2020
На Новороссийской базе ЧФ России открыли новый учебно-тренировочный комплекс для водолазов
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
21:00 31.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 30 - 31 июля
20:34 29.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 28 - 29 июля
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 06.08.2020
Alstom начала валидационные испытания грузовых локомотивов в Азербайджане
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
09:00 06.08.2020
Вірменія обмежила мовлення російських каналів
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
17:00 06.08.2020
ЮВО: Тактический десант российской военной базы в Абхазии высадился на полигон Нагвалоу
12:45 06.08.2020
У Радбезі ООН виступили на захист територіальної цілісності Грузії
12:20 06.08.2020
Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80%
11:00 06.08.2020
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии поступили новые металлодетекторы
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
17:15 06.08.2020
Минобороны РФ заказало дополнительные БМП-3 для Южного военного округа
16:45 06.08.2020
Каспийская флотилия приступила к отработке элементов морского боя
15:45 06.08.2020
Подводники ЧФ России провели учение по выходу через торпедные аппараты
15:15 06.08.2020
ЮВО: Российские войска на Кубани получили новейшие самоходные понтоны
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:00 06.08.2020
Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах
13:30 06.08.2020
Туреччина розглядає можливість виходу зі Стамбульської конвенції
08:45 06.08.2020
У Туреччині росте не лише кількість туристів, але й число хворих на коронавірус
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
Всі новини країни
Україна Україна
18:30 06.08.2020
Окупанти вирішили скоротити витрати на Крим на 17,6 мільярда рублів
18:15 06.08.2020
Миколаївський порт спростовує інформацію про зберігання аміачної селітри
18:00 06.08.2020
COVID-19: Усі моряки фрегату "Гетьман Сагайдачний" проходять ПЛР-тестування
17:45 06.08.2020
МТП Южный обработал 100 судов типа Capesize за 7 месяцев
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд