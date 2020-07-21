Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии (КФл) «Махачкала» покинул порт базирования и вышел в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.

Учебные мероприятия осуществляются в рамках выполнения второй курсовой задачи. Экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению в море задач по предназначению одиночным кораблем, пишет пресс-служба МО России.

В течение 10 дней в морском полигоне моряки отработают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

При решении задач по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы КФл выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будут проведены командованием КФл после возвращения корабля в базу.

2. С подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан» Каспийской флотилии в Дагестане проведена тренировка по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии в морских полигонах в Каспийском море.

На этапе учебных мероприятий расчеты БпЛА отработали проверку общей системы электропитания, нанесение на карту плана полета, а также вывод беспилотников в назначенный район для ведения мониторинга в морском полигоне боевой подготовки и сопровождение обнаруженных целей.

Это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить корректировки при ведении огня.

Беспилотный комплекс артиллерийской разведки «Орлан-10» – российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ ТЗ, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО) и кораблями, подключенными к ЕСУ ТЗ.

3. Корабли Каспийской флотилии начали подготовку к отборочному этапу международного конкурса «Кубок Моря-2020». Их экипажи выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям, а также выполнят комплекс карантинных мер.

Кроме того, будут проведены учения по переходу корабля в район якорной стоянки с максимальной скоростью прохождения заданных маршрутов Кроме того, моряки отработают слаженность швартовых групп при постановке и съемке корабля с якоря.

На специальном учебно-тренировочном комплексе с военнослужащими будут проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля. Также пройдут учения по использованию спасательных средств при эвакуации с корабля.

Международный конкурс «Кубок моря-2020» будет проводиться среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020)