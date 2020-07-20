Крымский судостроительный завод "Море" получит кредит на 60 млн рублей

16:30 06.08.2020   Крим

Судостроительный завод "Море", (Феодосия, оккупированный Крым)  получит кредит на 60 млн рублей. 

Об этом сообщает sudostroenie.info, со ссылкой на росСМИ.

Соответствующая невозобновляемая кредитная линия будет выдана в Российском национальном коммерческом банке. Предполагается, что судоверфь направит деньги на пополнение оборотных средств. 

Цена договора составит более 9,5 млн рублей, он должен быть исполнен до 31 декабря 2021 года.



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