Судостроительный завод "Море", (Феодосия, оккупированный Крым) получит кредит на 60 млн рублей.

Об этом сообщает sudostroenie.info, со ссылкой на росСМИ.

Соответствующая невозобновляемая кредитная линия будет выдана в Российском национальном коммерческом банке. Предполагается, что судоверфь направит деньги на пополнение оборотных средств.

Цена договора составит более 9,5 млн рублей, он должен быть исполнен до 31 декабря 2021 года.