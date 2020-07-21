Тральщик ЧФ России провел противоминные учения в Средиземном море
|16:15 06.08.2020
|Крим
Экипаж морского тральщика Черноморского флота РФ «Вице-адмирал Захарьин» в Средиземном море отработал противоминные действия в акватории пункта базирования кораблей.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет пресс-служба МО РФ.
«В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов», – говорится в сообщении.
Вместе с отработкой противоминных действий экипаж тральщика провел корабельное учение по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.
Учение проходило в соответствии с планом боевой подготовки постоянной группировки кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» выполняет задачи в Средиземном море с июня 2020 года.
Ще на цю тему:
Фрегат Черноморского флота РФ провел артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям
Колонна БТРов выстроилась на выезде из Керчи / Видео
Вторгнення Росії в Україну буде, але не восени - головний розвідник
Військові РФ провели артилерійські стрільби біля берегів Криму
Ризики збройних конфліктів у Причорномор'ї
На полигоне Опук в Крыму начались учения подразделений армейского корпуса Черноморского флота РФ
В Севастополе началась подготовка российских водолазов к конкурсу
Россия усиливает боевые возможности ЮВО по уничтожению морских целей
Новый большой гидрографический катер в октябре войдет в состав Черноморского флота РФ