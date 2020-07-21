Экипаж морского тральщика Черноморского флота РФ «Вице-адмирал Захарьин» в Средиземном море отработал противоминные действия в акватории пункта базирования кораблей.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет пресс-служба МО РФ.

«В ходе тренировки экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов», – говорится в сообщении.

Вместе с отработкой противоминных действий экипаж тральщика провел корабельное учение по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

Учение проходило в соответствии с планом боевой подготовки постоянной группировки кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» выполняет задачи в Средиземном море с июня 2020 года.