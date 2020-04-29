Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах
|16:00 06.08.2020
|Туреччина
Министерство здравоохранения Турции опровергло в четверг, 6 августа, утверждения о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах республики.
"Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле", - сообщили ТАСС в Минздраве страны, пишет ТАСС.
Накануне ряд СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности же глава Минздрава республики сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.
Между тем в среду Коджа выразил надежду, что празднование на прошлой неделе праздника Курбан-байрам не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.
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