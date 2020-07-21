Подводники ЧФ России провели учение по выходу через торпедные аппараты
|15:45 06.08.2020
|Новороссийск
Экипажи подводных лодок Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по выходу из подводной лодки через торпедный аппарат.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет пресс-служба МО России.
«В ходе тренировки подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата. Кроме теоретической и практической подготовленности, необходимой для выполнения данного упражнения, подводники совершенствовали уровень психологической готовности, необходимый для выхода через торпедный аппарат», – говорится в сообщении.
Подводники выполняли зачетное упражнение на учебно-тренировочном комплексе (УТК), который расположен в Новороссийской военно-морской базе ЧФ. Там же в бассейне УТК подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
Тренировки по выходу личного состава через торпедный аппарат являются одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и проходят регулярно и в соответствии с планом боевой подготовки флота.
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