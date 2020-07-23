Крым обновил антирекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19
|15:30 06.08.2020
|Крим
Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 39 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц», – сообщил он.
Таким образом Крым обновил суточный антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. Ранее максимальное за сутки число заболевших было зафиксировано 5 июля – 38 человек.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 386 случаев новой коронавирусной инфекции. «74 из них завозные из-за границы, 111 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1 017 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 184 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – уточнил Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 020 человек.
С выздоровлением из больниц выписано 986 пациентов, из них 22 за прошедшие сутки.
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