В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали – 42 524. Зараз хворіють – 32 465.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 197, Києві - 180, Харківській області - 142, Івано-Франківській – 127 та Одеській - 110.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1067 випадків коронавірусу.