В Україні за добу - 1318 випадків коронавірусу
|11:15 06.08.2020
|Україна
В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали – 42 524. Зараз хворіють – 32 465.
За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 197, Києві - 180, Харківській області - 142, Івано-Франківській – 127 та Одеській - 110.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1067 випадків коронавірусу.
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