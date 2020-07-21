Более 50 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани.

Самоходный понтон (толкач) ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Понтон обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метров.

Благодаря мощному дизельному мотору, мобильность новой техники существенно увеличилась по сравнению с понтонами предыдущего поколения.

Железнодорожные войска уже осваивают новую технику в ходе тактико-специальных учений, выполняя задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды, сообщает пресс-служба.

Так же, в подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Южного военного округа поступила партия комплексов воздушной разведки и наблюдения Элерон-3, пишет ЦАМТО.

Беспилотник «Элерон-3» – специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Максимальный взлетный вес аппарата составляет 5,3 кг, масса полезной нагрузки – до 1 кг. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м.

Данный комплекс оснащен электродвигателем низкой шумности и приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность и рассчитан на установку сменных фото и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку с передачей информации в реальном времени через закрытые цифровые каналы связи. БЛА может действовать в широком диапазоне высот и температур на значительном удалении от наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации и приступили к эксплуатации «Элерон-3»