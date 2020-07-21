Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов Айдера Азаматова и Лили Гемеджи на избрание меры пресечения в отношении задержанных в Симферопольском и Бахчисарайском районах 7 июля 2020 года Исмета Ибрагимова и Сейрана Хайретдинова.

Об этом защитники рассказали общественному объединению «Крымская солидарность», пишет Крым.Реалии.

Как сообщается, жалобы адвокатов рассматривали в закрытом режиме, аргументируя это тем, что «существует угроза участникам процесса», хотя сами подсудимые на момент заседания находились в следственном изоляторе.

Кроме этого уточняется, что в ходе судебного заседания адвокат Азаматов ходатайствовал о приобщении к материалам дела документов, свидетельствующих о проблемах со здоровьем у его подзащитного. Также защитник напомнил в суде, что Исмет Ибрагимов является гражданином Украины, соответственно, на него распространяется четвертая Женевская конвенция. Однако суд в Крыму отказался принимать во внимание доводы обоих адвокатов.

Обыски прошли рано утром 7 июля в домах семерых крымских татар: Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, Алима Суфьянова в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, у Сейрана Хайретдинова в селе Белокаменка Бахчисарайского района, Александра Сизикова в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, у Вадима Бектемирова в селе Каменка Симферопольского района и у Дилявера Меметова в Алуште. Последнего при обыске не было дома, его продолжают искать.

В ФСБ России утверждают, что задержали подозреваемых в организации и участии в ячейке «Хизб ут-Тахрир», которые «распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман». В сообщении пресс-центра российской спецслужбы говорится, что «по местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности».