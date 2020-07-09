У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили про те, що релігійні утиски в Криму можуть стати підставою для нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МінТОТ, пише Інформаційний спротив.

Ухвала Верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної «влади» півострова. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України засуджує такі дії РФ та вимагає поновити кримську громаду ПЦУ у її правах.

«Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права», — заявив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.

За його словами, витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова є проявом слабкості держави-окупанта та отримає належну відповідь України.

«Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму», — додав Яременко.

Раніше за ініціативи Віце-прем‘єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова Кабмін ухвалив рішення передати з власності АР Крим у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

Рішення прийняте у зв‘язку з системним порушенням підконтрольною Росії окупаційною «владою» прав релігійних громад та громадян, що проживають на ТОТ Криму. Відповідний проєкт акту було направлено до парламенту.

Нагадаємо, раніше суд окупантів остаточно відібрав храм у громади ПЦУ в Криму.