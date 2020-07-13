Для того, чтобы эффективнее сдерживать Российскую Федерацию, США планируют продолжить переброску войск в страны восточной части Европы.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, пишет Информационное сопротивление.

«Моя цель — также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление — в страны Балтии и в Польшу», — сказал он в ходе онлайн-выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также — о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило усилить позиции в районе Черного моря — в Румынии.

«НАТО обратила внимание (на действия России — ред.). Мы должны сдерживать их», — подытожил глава Пентагона.