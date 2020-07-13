Глава Пентагона: США перебросят еще больше войск в Восточную Европу
|14:30 06.08.2020
|Росія
Для того, чтобы эффективнее сдерживать Российскую Федерацию, США планируют продолжить переброску войск в страны восточной части Европы.
Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, пишет Информационное сопротивление.
«Моя цель — также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление — в страны Балтии и в Польшу», — сказал он в ходе онлайн-выступления на Аспенском форуме по безопасности.
Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также — о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило усилить позиции в районе Черного моря — в Румынии.
«НАТО обратила внимание (на действия России — ред.). Мы должны сдерживать их», — подытожил глава Пентагона.
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