Fox News: США укрепят присутствие в Арктике на фоне российской и китайской угроз

14:00 06.08.2020   Росія

На фоне конкуренции со стороны России и Китая президент США Дональд Трамп дал своим министерствам поручение решить ряд проблем, которые всерьёз мешают Вашингтону укрепить влияние в Арктике.

Как отмечает канал Fox News, главные опасения вызывает отставание Вашингтона от Москвы и Пекина в количестве ледоколов, действия Китая на дипломатическом фронте в регионе, а также отсутствие подходящей инфраструктуры для кораблей, пишет ghall.com.

В своём недавнем циркуляре президент США Дональд Трамп дал американским министерствам поручение к началу августа доложить о своих соображениях насчёт создания «флота» ледоколов для навигации по Арктике и Антарктике. Таким образом администрация США сделала ещё один шаг к тому, чтобы укрепить влияние Вашингтона в этом регионе с учётом конкуренции со стороны России и Китая, пишет Fox News.

В частности, в документе предписывается Госдепартаменту, Министерству обороны, Министерству торговли и Административно-бюджетному управлению рассмотреть вопрос о том, каким образом США могут получить, «по крайней мере, три тяжёлых полярных ледорезных судна, способных поддерживать безопасность».

На данный момент США отстают от России в плане количества ледоколов, и в таком положении вещей Вашингтон видит проблему. Наверстать разрыв с Москвой Америку подталкивает перспектива доступа к энергоресурсам, беспокойство насчёт собственной безопасности, а также другие факторы.

В циркуляре также рассматривается возможность применения малых ледоколов в целях поддержки таких приоритетов национальной безопасности, как «беспилотная авиация» и «космические системы». Кроме того, в ней есть намёк на укрепление степени военного присутствия: «В рамках данного документа также будет дана оценка оборонительному вооружению, подходящему для защиты от угроз со стороны равных по силе конкурентов».

В целом в документе говорится о трёх основных областях, в которых США предстоит решить ряд проблем.

Первая проблема касается ледоколов. Хотя авторы циркуляра пишут о «флоте» ледоколов, такой термин может ввести в заблуждение, так как на данный момент США располагают лишь одним тяжёлым ледоколом, которому уже более 40 лет. Кроме того, Береговая охрана имеет в своём распоряжении средний ледокол USCG Healy. Другие ледоколы в США принадлежат частным лицам.

Вместе с тем, у России есть десятки ледоколов, в том числе несколько атомных, а также полноценный флот средних ледоколов. Китай же располагает несколькими средними ледоколами, однако планирует увеличить их количество.

«У нас и вправду нет возможности демонстрировать необходимую нам степень присутствия как в Арктике, так и в Антарктике», — заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Скотт Бушман.

По мнению основателя Института Уоллеса за арктическую безопасность Ника Солхейма, хотя у США по сравнению с Россией не так много территорий в Арктике — что объясняет преимущество России в плане флота ледоколов, — потенциал Америки в этой области удручает.

«Пару лет назад был случай, когда город в Аляске зафрахтовал российский ледокол для доставки топлива и припасов, чтобы город мог спокойно работать и зимой, — вспомнил он. — Всё из-за того, что мы не могли туда доплыть. И это тревожно… потому что приходится доверять снабжение собственного города иностранному государству. Это безумие какое-то».

Бушман также предупредил, что США не следует отставать от своих соперников, чтобы не потерять возможность защищать свои интересы в Арктике. «Со стороны различных стран к Арктике наблюдается всё больше интереса. Разумеется, со стороны России. Разумеется, со стороны Китая. Они также наращивают свой потенциал по созданию флота и проведения операций в Арктике, — подчеркнул вице-адмирал. — Таким темпом Китай сможет обогнать США по потенциалу в сфере ледоколов к 2025 году».

Во-вторых, Китай пытается потеснить США не только с помощью строительства кораблей. По образу и подобию инициативы Пекина под названием «Один пояс — один путь» Китай пытается создать «Полярный Шёлковый путь». Учитывая глобальное потепление, из-за которого судоходство в Арктике становится более доступным, Китай полагает, что может установить господство в регионе с помощью активизации торговли и установления дипломатических и экономических отношений с арктическими странами.

При этом Солхейм отмечает возросшую активность Китая в Арктическом совете — организации, в которую Пекин формально не входит.  Кроме того, Китай обхаживает отдельных членов этого совета. В частности, в последнее время он подписал соглашение о свободной торговле с Исландией. При этом Пекин пытается использовать сеть Институтов Конфуция для распространения пропаганды в арктических странах.

Когда же дипломатия или пропаганда не работают, Китай прибегает к угрозам. Например, в ходе интервью на шведском радио посол Китая в Швеции Гуй Цуню заявил следующее: «Своих друзей мы угощаем изысканным вином, но для наших врагов мы припасли дробовики».

В этом контексте США предприняли ряд шагов для улучшения своих отношений с другими арктическими государствами, в частности с Данией. «Прочные партнёрские отношения — это действительно ключевой компонент нашей стратегии в Арктике, — считает Бушман. — Мы понимаем, что для успеха в этом регионе требуются коллективные усилия в государственном и частном секторе; сюда же относится и международное партнёрство. Конкуренция не обязательно должна приводить к конфликту».

В-третьих, в циркуляре президента содержится требование создать «по меньшей мере два оптимальных места базирования в Соединённых Штатах и, по крайней мере, два места базирования в других странах».

«Главная проблема в том — и президент упоминает об этом в этом документе, — что мы не можем разместить наши обеспечивающие безопасность полярные суда на Аляске или в Арктике. Они встают в порт очень далеко от того места, где они действительно нужны», — пояснил Солхейм.

По словам Бушмана, хотя Арктика и может показаться весьма отдалённым регионом, американцам не стоит закрывать глаза на происходящее там. «В плане ресурсов, согласно прогнозам, в Арктике находится 13 процентов мировых запасов неразведанной обычной нефти, 30 процентов неразведанного природного газа, а также полезных ископаемых на сумму около триллиона долларов», — напомнил вице-адмирал.

«Безусловно, Китай и Россия проявляют к Арктике больший интерес… США — это лидер Арктического региона… И я бы сказал, что если США не будут демонстрировать там своё господство, то этим займётся кто-то другой», — подытожил Бушман.



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