Рішення Верховного суду РФ залишити в силі постанову про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі означає, що в окупованому Криму більше не буде української церкви.

Про це архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив в ефірі Радіо Крим.Реаліі, пише Центр журналістських розслідувань.

«Якщо судові пристави почнуть виконувати це рішення, то це буде означати припинення існування Православної церкви України в Криму. Крім цієї будівлі у мене на півострові більше нічого не залишилося, крім кількох житлових будинків в глухих сільських районах. Зараз найгостріше питання: куди подіти майно?», – сказав архієпископ.

Климент стверджує, що ще в 2017 році російські судові пристави вивезли церковні цінності з першого поверху собору, і з тих пір вони так і не були знайдені.

«У соборі залишилося унікальне зібрання живописних ікон, яке накопичувалося протягом 25 років, там є роботи 18-19-го століть. Раніше момент виселення вдавалося відтягнути, оскільки за російським законом ми повинні були пройти всі суди, а зараз ми остаточно програли в Москві. Далі залишається тільки Європейський суд з прав людини – і ми вже звернулися туди», – заявив Климент.

4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади ПЦУ з кафедрального собору в Сімферополі, заявив юрист українського «Регіонального центру прав людини» Сергій Заєць.

Міністерство закордонних справ України засуджує виселення громади Православної Церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі.

Також Представництво президента України в АР Крим засудило рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Комітет ООН з прав людини (КПЛ ООН) знову вимагає від Російської Федерації припинити перешкоджати Кримської єпархії Православної церкви України використовувати будівлю храму в окупованому Сімферополі.

Українські правозахисники вимагають від Росії та її окупаційної адміністрації у Криму скасувати незаконне рішення про знесення храму Православної церкви України (ПЦУ) в Євпаторії та припинити втручання в діяльність української церкви та інших конфесій на півострові.

Українська громада окупованого Криму готує звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який розглядає справу про знищення храму Православної церкви України у Сімферополі, будівлю якого так званий «Арбітражний суд Криму» зобов’язав передати «міністерству майнових і земельних відносин Республіки Крим», повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент у понеділок, 16 вересня, на пресконференції в Українському кризисному медіацентрі Києва.

28 червня 2019 року «Арбітражний суд Республіки Крим» зобов’язав Кримську єпархію ПЦУ (раніше УПЦ КП – ред.) передати будівлю єдиного в Сімферополі кафедрального собору святих Володимира і Ольги «міністерству майнових і земельних відносин Криму», робітники якого вже почали будівельні роботи в будівлі без відома єпархії.

24 липня архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент після повернення до Сімферополя виявив, що з храму вкрали всі церковні речі Кримського єпархіального управління.

Синод Православної церкви України закликав посилити міжнародні санкції проти Росії і конкретних посадових осіб відповідальних за розграбування собору святих Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі та причетних до порушення права на свободу совісті та віросповідання у окупованому Криму.

У серпні 2019 року стало відомо, що земельну ділянку, виділену Сімферопольською міськрадою в 2013 році Кримській єпархії УПЦ КП для будівництва храму, окупаційна «влада» Сімферополя передала римо-католицькій громаді для будівництва кафедрального собору.

Архієпископ Климент зазаначає, що за п’ять років окупації Криму Росією українська церква залишилась єдиним консолідуючим фактором для українців, які мешкають на півострові. Саме церква дозволяє їм зберігати свою національну культуру і свою українську ідентичність.