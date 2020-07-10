Чорногорія готова працювати над нормалізацією і зміцненням відносин з Росією. Про це заявив президент країни Міло Джукановіч під час зустрічі з призначеним послом Чорногорії в Росії Мілорадом Шчепановічем.

Про це повідомила в середу, 5 серпня, пресслужба президента, зазначає УНН.

“Президент прийняв призначеного посла Чорногорії в Росії. З цієї нагоди була висловлена готовність Чорногорії з метою подолання сучасного стану та осучаснення двосторонніх відносин двох країн працювати над нормалізацією і зміцненням відносин відповідно до довгої традиції дружніх зв’язків”, — йдеться в повідомленні.

Раніше Чорногорія під керівництвом Міло Джукановіча приєдналася до антиросійським санкцій, вступила в НАТО, звинуватила Росію в організації спроби державного перевороту в країні під час парламентських виборів 2016 року. Серйозному тиску піддавався російський бізнес, погіршилося ставлення влади до російських туристів. Така політика Джукановіча викликала певне невдоволення в суспільстві, яке особливо загострилося після спроби чорногорського президента скасувати в країні Сербську православну церкву і створити Чорногорську церкву “за українською моделею”, маючи на увазі — автокефалію ПЦУ.

На фоні майбутніх 30 серпня парламентських виборів Національна координаційна рада Чорногорії 3 серпня ухвалила рішення відкрити кордони для російських туристів. Кабмін країни зазначив, що таке рішення прийнято на основі “потреб туристичного сектора і національних інтересів Чорногорії”. Це рішення обурило українських дипломатів в країні.