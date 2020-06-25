Шойгу более чем вдвое поднял зарплаты военнослужащим

13:15 06.08.2020   Росія

Министр обороны России Сергей Шойгу резко повысил зарплаты нескольким категориям военнослужащих, подписав приказ о ежемесячной надбавке для них. 

Об этом Шойгу сообщил на селекторном совещании в ведомстве, пишет Радио Свобода.

Увеличение зарплат коснётся лётного состава, плавсостава, главного управления Генштаба и ракетных войск. Для офицеров ежемесячная надбавка составит 100% от оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Всего надбавки будут получать 45 тысяч военнослужащих.

В среднем размер надбавки, по словам министра обороны, составит 23 тысячи рублей в месяц. Это значит, что на исполнение приказа понадобится свыше миллиарда рублей из бюджета ежемесячно.

Как заявил Шойгу, приказ он подписал ещё три недели назад. Первые надбавки военным будут начислены задним числом - начиная с 1 июля.



Ще на цю тему:

19:00 01.07.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством ВС РФ
10:11 30.06.2020
Росія проводить збори резервістів
21:00 25.06.2020
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
09:21 15.06.2020
Де межа російських військових можливостей? Найважливіші факти зі звіту RAND
17:30 02.06.2020
Минобороны РФ испытает на военнослужащих-добровольцах вакцину от коронавируса
18:45 25.05.2020
Москва поставила в войска ЮВО почти 130 единиц техники в мае 2020
09:15 18.05.2020
Россия наращивает расходы на на армию и силовиков на фоне падения экономики
14:45 14.05.2020
COVID-19: В России больных новобранцев будут сразу со сборных пунктов отправлять в изоляторы
11:40 12.05.2020
У РФ сотні військових заразилися коронавірусом на репетиціях параду
08:20 08.05.2020
Российским военным запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к ВС РФ
10:45 27.04.2020
Коронавірус «скосив» російську армію: Шойгу повідомив про майже 900 хворих
18:41 21.04.2020
"Новая газета" сообщила о введении федеральных войск РФ в Чечню. Военные утверждают, что это плановые маневры
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 06.08.2020
Alstom начала валидационные испытания грузовых локомотивов в Азербайджане
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
09:00 06.08.2020
Вірменія обмежила мовлення російських каналів
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
17:00 06.08.2020
ЮВО: Тактический десант российской военной базы в Абхазии высадился на полигон Нагвалоу
12:45 06.08.2020
У Радбезі ООН виступили на захист територіальної цілісності Грузії
12:20 06.08.2020
Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80%
11:00 06.08.2020
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии поступили новые металлодетекторы
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
17:15 06.08.2020
Минобороны РФ заказало дополнительные БМП-3 для Южного военного округа
16:45 06.08.2020
Каспийская флотилия приступила к отработке элементов морского боя
15:45 06.08.2020
Подводники ЧФ России провели учение по выходу через торпедные аппараты
15:15 06.08.2020
ЮВО: Российские войска на Кубани получили новейшие самоходные понтоны
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:00 06.08.2020
Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах
13:30 06.08.2020
Туреччина розглядає можливість виходу зі Стамбульської конвенції
08:45 06.08.2020
У Туреччині росте не лише кількість туристів, але й число хворих на коронавірус
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
Всі новини країни
Україна Україна
18:30 06.08.2020
Окупанти вирішили скоротити витрати на Крим на 17,6 мільярда рублів
18:15 06.08.2020
Миколаївський порт спростовує інформацію про зберігання аміачної селітри
18:00 06.08.2020
COVID-19: Усі моряки фрегату "Гетьман Сагайдачний" проходять ПЛР-тестування
17:45 06.08.2020
МТП Южный обработал 100 судов типа Capesize за 7 месяцев
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд