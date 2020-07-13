Організація «Німецька екологічна допомога» (DUH) позивається до суду через газопровід Nord Stream 2, який створює небезпеку для екології Балтійського моря.

Як передає Укрінформ, про це DUH повідомляє 5 серпня на своєму сайті.

Організація прагне скасувати рішення про дозвіл на прокладення газопроводу на тій підставі, що проєкт протирічить цілям захисту клімату. Вона вимагає проведення додаткових досліджень щодо викидів метану з морського дна, де проходить газогін.

Позов про перегляд експлуатаційної ліцензії проєкту подано до Вищого адміністративного суду Грейфсвальда (саме там труба має виходити на суходіл).

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Екологи закликають урахувати нові наукові висновки щодо неконтрольованих викидів метану під час видобутку, транспортування та перероблення природного газу. Метан, який є основним компонентом природного газу, у 86 разів шкідливіший для клімату, ніж СО2. Згідно з новими дослідженнями, викиди метану при видобутку природного газу значно вищі, ніж передбачалося раніше.

У зв'язку з цим DUH вимагає припинити будівництво Nord Stream 2 до кінця судової процедури.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Прокладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

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Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.