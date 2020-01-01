У Радбезі ООН виступили на захист територіальної цілісності Грузії

12:45 06.08.2020   Грузія

Більшість членів Ради Безпеки ООН підтримують територіальну цілісність Грузії, якій загрожує Росія.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Великої Британії США, Ірландії та Норвегії, ухваленій за підсумками обговорення Радбезом ООН ситуації на окупованих територіях Грузії.

“Ми твердо підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах”, - стверджується у заяві.

Зазначається, що постійна російська військова присутність у грузинських регіонах Абхазія й Південна Осетія, а також визнання Росією так званої незалежності цих регіонів порушує територіальну цілісність Грузії та підриває її суверенітет і заснований на правилах міжнародний порядок.

“Це ще більше розділяє людей і наражає на небезпеку здоров’я та життя населення, яке постраждало від конфлікту”, - вказують підписанти.

Вони висловили стурбованість “інтенсифікацією протягом минулого року так званого процесу відмежування”.

“У нинішній - і так складний час - де-факто влада Абхазії та Південної Осетії продовжувала практику вибіркових затримань вздовж адміністративного кордону. Де-факто влада Південної Осетії неодноразово відмовляла у невідкладній медичній евакуації та гуманітарній допомозі”, - йдеться у документі.

Більшість членів Радбезу також висловили занепокоєння стосовно “російської дезінформаційної кампанії, пов’язаної з пандемією та дотичними питаннями охорони здоров’я”.

“Ці дії подовжують конфлікт, загрожують миру і стабільності, заважають користуватися основоположними правами людини й фундаментальними свободами, а також негативно впливають на здоров’я та безпеку жителів Грузії, дестабілізуючи весь регіон”, - наголошується у заяві.

У зв'язку із цим підписанти закликали РФ “сповна втілити свої зобов’язання й обіцянки”.

“Ми також закликаємо де-факто владу Абхазії та Південної Осетії полегшити безперешкодний доступ до цих регіонів, включно із релігійними об’єктами, для гуманітарних працівників та правозахисників, а також інших осіб”, - підсумовується у документі.

Як відомо, 7 серпня виповнюється 12 років від початку збройної агресії Росії проти Грузії.



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