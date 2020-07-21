Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил создать дополнительную контактную группу по Крыму с участием жителей оккупированного полуострова и изменить статус Крыма на автономию.

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», пишет flot2017.

Украина должна продолжать ставить вопрос возвращения Крыма, однако это невозможно делать в рамках переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кравчук считает, что для решения крымского вопроса Украина должна создать другую переговорную группу.

«Необходимо создать отдельную делегацию или поручить это специалистам, подготовленным людям из Крыма», — считает он.

Кроме того, Кравчук предложил изменить статус Крыма в Конституции Украины.

«Надо в Конституции записать иную трактовку Крыма — о том, что это не просто автономная территория, а национальная территория. Это совсем другая философия, иные права, другая структура власти», — отметил политик.