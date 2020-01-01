У Миколаївському порту вже два роки зберігається 3200 тонн простроченої аміачної селітри. Це більше, ніж вибухнуло в Бейруті 4 серпня.

Про це повідомив голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко на своїй сторінці в Facebook, пише ZN,UA.

За його словами, в 2018 році в Миколаїв прибув вантаж з аміачною селітрою, який заарештували за "простроченої" товару.

"18.09.2018 року судно Тузла з 3200 тоннами "простроченої"селітри зайшло в Миколаївський морський порт на 12 причал. Почалася покладена за процедурою відвантаження, але екологічною інспекцією було відмовлено в оформленні вантажу. Крім цього, екоінспекція звернулася в Держспоживстандарту службу області, в митницю , прокуратуру, СБУ і поліцію. Судно пішло, а вантаж залишився лежати в порту. Що звертає на себе увагу - обсяги вантажу (селітра) навіть більше (!!!), ніж злетіло в повітря вчора в порту Бейрута ", - пише Сенченко.

Активіст зазначив, що вантаж з порту нікуди не переносили. Про що свідчать дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, спочатку було відкрито кримінальне провадження, внесене в ЕРДР за номером № 12018000000000576.

У ньому СБУ зазначила: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2018 року в пункті пропуску через державний кордон України "Миколаївський морський торговельний порт" було оформлено прибуття судна "Тузла" (прапор о.Кука) з вантажем, селітра аміачна, кількістю 3,2 тис. тонн. Відправник товару Казахстан. Після переміщення залізничним транспортом був занурений на судно в порту Поті, Грузія. 20.09.2018 до Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря (далі Інспекція) надійшла інформація про ввезення на територію України через пункт пропуску Миколаївський морський торговельний порт добрив, термін придатності яких минув".

Потім, слідчі органи проводили огляд арештованого товару і стверджували, що невстановлені особи компанії-експедитора намагалися надати "товарний вигляд" вантажу, щоб випустити його у вільний обіг на території України.

"06.11.2018 на території 12 причалу ДП "Миколаївський морський торговельний порт" проведено огляд, під час якого виявлено брезентові мішки типу біг-бег з сипучим речовиною в формі кульок білої форми, згідно з інформацією, що міститься на пакувальній тарі є селітрою аміачною", - йдеться в постанові Шевченківського суду від 29 листопада 2018 року.

"Станом на січень 2019 року, заарештовані 3200 тон селітри перебували на тому ж 12 причалі ДП "Миколаївський морський торговельний порт", - зазначає Сенченко з посиланням на постанову Київського апеляційного суду від 28 січня, яким зберігався арешт селітри в порту.

А в лютому 2019 Печерський суд Києва відмовив у знятті арешту на майно.

"Інших рішень суду, де б говорилося про цю заарештованої селітрі, в Єдиному реєстрі судових рішень немає, виходячи з цього, вона повинна перебувати там, де її і залишили - на 12 причалі Миколаївського морського торгового порту", - додав Сенченко.

Как сообщалось, в вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел взрыв, уничтоживший инфраструктуру в радиусе 20 км. В результате взрыва пострадали несколько граждан Украины.

За попередньою версією, причиною вибуху стало порушення умов зберігання вибухонебезпечної речовини. Відповідно до заяв влади, вибухнула велика партія нітрату амонію (також відомого як аміачна селітра), яка довгий час зберігалася в порту без дотримання заходів безпеки. Її там було близько 2750 тисяч тонн.