Справжня реформа Збройних сил України і оборонної промисловості, зміцнення обороноздатності та виконання програми МВФ.

Такі пріоритетні цілі своєї роботи в разі затвердження на посаду посла США в Україні назвав Кіт Дейтон в письмових свідченнях, представлених до слухань в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, передає ZN.UA з посиланням на Голос Америки.

Він наголосив, що його досвід роботи з ВСУ в якості старшого оборонного радника, стане корисним в роботі над реформою.

На думку Дейтона, США можуть допомогти Україні в зміцненні обороноздатності, зокрема шляхом допомоги в досягненні рівня військової взаємодії, необхідної для досягнення членства в НАТО.

"Членство в розширеному партнерстві НАТО є величезним кроком у вірному напрямку для України і кульмінація зусиль, які я почав в Центрі Маршалла в 2014 році і просував в Північноатлантичній раді раніше в цьому році", - зазначив Дейтон.

Він також привернув увагу до необхідності реформування військово-промислового комплексу України, щоб убезпечити його від шкідливого впливу Китаю, і підкреслив, що "український оборонний сектор потребує реформ і, нарешті, він повинен працювати в інтересах народу України, а не Китаю".

У своїх письмових свідченнях Дейтон також наголосив на важливості захисту інвестицій в Україні для подолання корупції і прихованих інтересів, необхідності проведення реформ і виконання Україною вимог програм міжнародних фінансових установ, таких як МВФ і Світовий банк.

"Виконання програм МВФ та Світового банку є потужним сигналом від уряду про те, що воно залишається відданим реформ. Це стане сигналом того, що" Україна служить своєму народові - я маю на увазі всіх людей, а не тільки кільком особам ", додав Дейтон.

Слухання по призначенню Дейтона пройдуть в середу, 6 серпня.

Кіт Дейтон зараз є старшим радником США з оборони в Україні та директором Центру Джорджа Маршалла в Німеччині. У разі підтвердження Сенатом США Дейтон замінить Марі Йованович, яка залишила посаду у травні 2019 року.

Марі Йованович достроково пішла у відставку з посади посла США в Україні за указом президента Дональда Трампа. На дипломатичній службі Йованович пропрацювала понад 30 років. Її відставка відбулася приблизно через два місяці після того, як вона представила публічні покази в рамках розслідування імпічменту Палаті представників.

Вона була четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, відправлений у відставку після розслідування про імпічмент в Україні. Решта - колишній посол США в Україні Білл Тейлор, колишній Спеціальний представник по Україні Курт Волкер, і Майкл Маккінлі, колишній старший радник держсекретаря Майк Помпео.