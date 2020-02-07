Согласно текущему прогнозу, в Грузии в 2020 году доходы от туризма сократятся на 80% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил президент Национального банка страны Коба Гвенетадзе, пишет Грузия.Online.

Гвенетадзе считает, прогноз будет соответствовать действительности при условии, если доходы от туризма за оставшийся период года также будут минимальными.

«Главная характеристика нынешнего беспрецедентного кризиса – высокий уровень неопределенности. И это особенно касается туристических потоков, поскольку в этой ситуации перспектива восстановления туристических потоков, как в глобальном масштабе, так и в Грузии, остается неясной».