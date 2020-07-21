Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал российскому военному ведомству второй в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Как сообщили Интерфаксу в среду, 5 августа, в пресс-службе концерна, торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области, пишет Военное.РФ.

По данным пресс-службы, в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения, подчеркнули в "Алмаз-Антее".

Передача военным первого полкового комплекта системы С-400 в 2020 году произошла в марте.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

ЗРС состоит из пункта боевого управления и радиолокационной станции обнаружения, с которыми связаны до шести зенитных ракетных комплексов. Каждый ЗРК содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов. Также в составе системы могут опционально находиться всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

Шесть комплексов С-400 обеспечивают одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать на высотах от нескольких метров до десятков километров цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

ЗРК С-400 "Триумф". Фото: Defence.Ru