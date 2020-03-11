Общий вылов российских рыбопромышленников, по данным отраслевой системы мониторинга, к 5 августа 2020 года составил 3,08 млн тонн, что на 2,2% больше уровня 2019 года.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства, пишет издание PortNews.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объём добычи увеличился на 3% и достиг 2,22 млн тонн. На промысле минтая выловлено 1,42 млн тонн, что больше уровня прошлого года на 85,76 тыс. тонн. Объём добычи трески вырос на 14 тыс. тонн – до 123,1 тыс. тонн, тихоокеанской сельди освоено на 8,43 тыс. тонн больше – 139,2 тыс. тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём вылова водных биоресурсов составил 324,4 тыс. тонн, что на 1,7 % меньше уровня прошлого года. На промысле трески добыто 217,6 тыс. тонн – на 13,2 тыс. тонн ниже показателя 2019 года. Вылов пикши увеличился на 10 тыс. тонн – до 50,7 тыс. тонн.

Рыбаки Западного рыбохозяйственного бассейна нарастили вылов к прошлому году на 2,1% – до 58,5 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 37,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,61 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской снизился на 1,15 тыс. тонн – до 16,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне объём добычи снизился на 4% и составил 41 тыс. тонн. На промысле хамсы выловлено на 1,72 тыс. тонн больше – 19,4 тыс. тонн. Объём добычи тюльки уменьшился на 1 тыс. тонн – до 2,11 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 5% и достиг 39,3 тыс. тонн. Объём добычи кильки составил 5,02 тыс. тонн, что на 4,61 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Вылов частиковых видов рыб снизился на 2,27 тыс. тонн – до 14,56 тыс. тонн, вылов пресноводных видов водных уменьшился на 0,4 тыс. тонн – до 14,35 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот нарастил вылов на 1,4% к уровню прошлого года – до 386,8 тыс. тонн.