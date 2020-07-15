Навчальний центр ВМС України закуповує нове обладнання
|10:45 06.08.2020
|Україна
В 198 Навчальному центрі ВМС ЗС України оновиться обладнання — центр закупить новий квадрокоптер та оптичні прилади для підготовки військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Українського мілітарного порталу, пише Інформаційний спротив.
Для цього у системі Prozorro було оголошено два тендери – один на квадрокоптер та ще один на оптичні прилади.
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro+ має використовуватися для проведення тактичних занять, а його очікувана вартість складає 65 423 гривень та у процесі торгів може бути зменшена.
По оптичним приладам 198 Навчальний центр має намір придбати за 217 000 гривень:
- Бінокль нічного бачення Pulsar Edge GS 3.5х50L або еквівалент у кількості 2 штук;
- Лазерний далекомір Yukon Extend LRS -1000 або еквівалент у кількості 3 штук;
- Тепловізор Pulsar Helion XP38 або еквівалент у кількості 2 штук.
Ще на цю тему:
В Міноборони розкрили подробиці випробувань ТБКМ "Дозор-Б" та польської Oncilla / Відео
Россия продолжает играть мускулами: в ЮВО готовят выставку-демонстрацию военной техники и вооружения
Спецпризначенці ЗСУ отримали на озброєння СБА "Варта" / Фото, відео
До кінця 2020 року українські спецпризначенці отримають нові апарати підводного руху
Україна готується відбивати агресію РФ з моря — секретар РНБО
Представник Пентагону: Ми зацікавлені в тому, щоб озброїти українські патрульні катери ракетами / Відео
На українську ракетну програму додатково виділено 700 млн гривень
Бронемашину "Дозор-Б" прийнято на озброєння ЗСУ / Фото
Ан-26 ВМС України помічений з авіабомбами / Фото