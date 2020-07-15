В 198 Навчальному центрі ВМС ЗС України оновиться обладнання — центр закупить новий квадрокоптер та оптичні прилади для підготовки військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Українського мілітарного порталу, пише Інформаційний спротив.

Для цього у системі Prozorro було оголошено два тендери – один на квадрокоптер та ще один на оптичні прилади.

Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro+ має використовуватися для проведення тактичних занять, а його очікувана вартість складає 65 423 гривень та у процесі торгів може бути зменшена.

По оптичним приладам 198 Навчальний центр має намір придбати за 217 000 гривень:

- Бінокль нічного бачення Pulsar Edge GS 3.5х50L або еквівалент у кількості 2 штук;

- Лазерний далекомір Yukon Extend LRS -1000 або еквівалент у кількості 3 штук;

- Тепловізор Pulsar Helion XP38 або еквівалент у кількості 2 штук.