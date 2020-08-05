Из Украины в США впервые экспортруют рафинированное подсолнечное масло танкерной партией
|10:30 06.08.2020
|Україна
Из Украины в США впервые осуществляется экспортная поставка рафинированного подсолнечного масла танкерной партией.
Как пишет ЦТС со ссылкой на оператора речного танкерного флота United Barge, компания 4 августа отчиталась об осуществлении очередной успешной перевозки 5 тыс. тонн подсолнечного масла баржами между портами Днепр и Николаев.
Перевозка выполнялась для компании Bunge, назначение - Новый Орлеан, США.
Средняя скорость погрузки в порту Николаев составила 150 тонн в час с учетом времени, потраченного на размен барж. Это был первый в истории случай, когда танкер был полностью погружен маслом баржами.
"Отгрузки в США из Украины это большая редкость, а отгрузка рафинированного подсолнечного масла танкерной партией и вовсе случилась впервые. Морское звено перевозки осуществлено танкером компании Stolt, одной из крупнейших танкерных компаний мира, с флотом более 150 танкеров", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в период с января по июль текущего года United Barge перевезла по Днепру 100 тыс. тонн масла, благодаря чему на дороги Украины не выехало 2800 автоцистерн.
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