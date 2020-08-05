АО "Укртранснафта" начала разгрузку на морском нефтяном терминале "Южный" в порту Пивденный танкера с 85 тысячами тонн нефти сорта Azeri Light для ее дальнейшей транспортировки в Беларусь.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию "Укртранснафты".

Отмечается, что это уже шестой танкер с нефтью, принятый компанией с начала года в рамках договора с BNK (UK) Limited (Великобритания), транспортировка которой будет осуществляться по нефтепроводу Одесса-Броды и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" для Мозырского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Беларуси.

13 марта морской нефтетерминал "Южный" возобновил перегрузку нефти. К причалу МНТ пришвартовался первый за последние три года танкер с нефтью. А уже 16 марта МНТ Южный" принял второй танкер - ALTAI под флагом Маршалловых Островов, который доставил еще 80 тысяч тонн нефти для Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси.