«Люблинский треугольник» сыграет важную роль в сохранении санкций против РФ – глава МИД Украины

09:45 06.08.2020   Україна

Формат взаимодействия Украины, Польши и Литвы «Люблинский треугольник» направлен на реализацию стратегических целей Украины в сфере евроатлантической интеграции, усиление европейской безопасности и экономического сотрудничества стран Европы, а также сохранение санкционного режима против РФ и противодействие российской агрессии.

Об этом в комментарии Guildhall заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Люблинский треугольник» способствует реализации стратегических целей Украины: углубление европейской и евроатлантической интеграции, в частности, с применением опыта Польши и Литвы, как стран-членов ЕС и НАТО, поддержка курса Украины на членство в ЕС и НАТО, налаживание взаимодействия государств для противодействия российской агрессии и укрепление безопасности в регионе в виде эффективной координации действий с НАТО, ЕС, ООН, Советом Европы и ОБСЕ. А также ряду других целей – увеличение объемов торговли, инвестиций, усиление военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сферах образования и культуры, а также, развитию региональных проектов и инициатив. «Люблинский треугольник» – это в первую очередь формат многостороннего сотрудничества в региональном разрезе», – заявил министр иностранных дел Украины.

«Площадка «Люблинского треугольника» будет играть важную роль в сохранении санкционного режима ЕС в отношении страны-агрессора до полного выполнения Минских договоренностей, деоккупации Крыма и Донбасса», – отметил он.



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