Президент Вірменії Армен Саркісян підписав закон, яким обмежується мовлення іноземних телеканалів в громадському мультиплексі.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише ZN,UA.

Парламент Вірменії ухвалив цей закон в середині липня. Передбачається, що закордонні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії через громадський мультиплекс тільки виключно на підставі міждержавного договору.

Обмеження стосуються також російських телеканалів. У Вірменії показують «Перший канал», «РТР Планета», «Росія». "Культура" і "МИР".

Перед цим глава Нацкомісії з питань телебачення і радіо заявляв, що домінування іноземних каналів в кабельних мережах загрожує інформаційній та мовної безпеки країни. За його словами Нацкомісія не займає антиросійську позицію.

"Наскільки іноземні мовники зі своїм порядком - не важливо, американські, російські, китайські або французькі - впливають на інформаційну та мовну безпеку, можете самі скласти думку. Наскільки це сприяє нашій мовній безпеці, коли з 400 програм в кабельних мережах Вірменії близько 320 транслюються на іноземних мовах?", - заявляв Акопян в парламенті.

Роскомнадзор погодився підписати з комісією меморандум.