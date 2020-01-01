Вірменія обмежила мовлення російських каналів
|09:00 06.08.2020
|Вірменія
Президент Вірменії Армен Саркісян підписав закон, яким обмежується мовлення іноземних телеканалів в громадському мультиплексі.
Про це повідомила пресслужба глави держави, пише ZN,UA.
Парламент Вірменії ухвалив цей закон в середині липня. Передбачається, що закордонні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії через громадський мультиплекс тільки виключно на підставі міждержавного договору.
Обмеження стосуються також російських телеканалів. У Вірменії показують «Перший канал», «РТР Планета», «Росія». "Культура" і "МИР".
Перед цим глава Нацкомісії з питань телебачення і радіо заявляв, що домінування іноземних каналів в кабельних мережах загрожує інформаційній та мовної безпеки країни. За його словами Нацкомісія не займає антиросійську позицію.
"Наскільки іноземні мовники зі своїм порядком - не важливо, американські, російські, китайські або французькі - впливають на інформаційну та мовну безпеку, можете самі скласти думку. Наскільки це сприяє нашій мовній безпеці, коли з 400 програм в кабельних мережах Вірменії близько 320 транслюються на іноземних мовах?", - заявляв Акопян в парламенті.
Роскомнадзор погодився підписати з комісією меморандум.
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