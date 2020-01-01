У Туреччині росте не лише кількість туристів, але й число хворих на коронавірус
|08:45 06.08.2020
|Туреччина
У зв’язку зі святом Курбан-байран та кількістю відпочивальників на курортах, яка постійно росте, в Туреччині зафіксували різких стрибок числа хворих на коронавірус.
Так за останні 24 години в країні зафіксували 1 083 нові випадки інфікування, пише очільник МОЗ країни Фахреттин Коджа в Twitter, повідомляє ZN.UA.
"Вперше за останній час різниця (в числі випадків зараження коронавірусом - ред.) у дводенній статистиці настільки явно проявилася. Ми повинні запобігти тяжким наслідкам цих контактів під час свят та відпочинку. Це наша відповідальність вживати заходів спільно", - зазначив Коджа.
Раніше чиновник повідомляв, що люди не дотримувалися правил під час святкування Курбан-байраму. Наразі влада працює над тим, аби негативна тенденція збільшення випадків з провінцій не «перекинулася» на всю країну.
Нагадаємо, Рада ЄС оновила перелік "безпечних" країн ззовні Шенгенської зони, чиїм жителям дозволений в'їзд до Євросоюзу у зв'язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією на їхній території. Однак України в ньому не виявилося.
У зв’язку з негативною епідситуацією в Україні, кількістю нових інфікованих, яка постійно зростає, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у відомстві будуть готуватися «до найгіршого варіанту» на осінь.
Разом з тим, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може досягати 150 тисяч.
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