Жители села Черноречье под оккупированным Севастополем жалуются на дефицит воды в колодцах, которые питает Чернореченское водохранилище водохранилище.

Об этом 5 августа сообщил т.н. "вице-губернатор" Севастополя Владимир Базаров, передает «Новый Севастополь».

«Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетока воды из реки Айтодорки», – рассказал Базаров.

Отмечается, что в планах властей строительство водовода, локальных очистных сооружений, чтобы очищать воду до питьевых норм. Его проектирование начнётся в этом году. Ориентировочная стоимость составляет 180 млн рублей.

ГУП «Водоканал» поручено проработать вопрос подвоза питьевой воды жителям Черноречья.