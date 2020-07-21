Жители севастопольского села пожаловались на дефицит воды в колодцах
|08:30 06.08.2020
|Севастополь
Жители села Черноречье под оккупированным Севастополем жалуются на дефицит воды в колодцах, которые питает Чернореченское водохранилище водохранилище.
Об этом 5 августа сообщил т.н. "вице-губернатор" Севастополя Владимир Базаров, передает «Новый Севастополь».
«Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетока воды из реки Айтодорки», – рассказал Базаров.
Отмечается, что в планах властей строительство водовода, локальных очистных сооружений, чтобы очищать воду до питьевых норм. Его проектирование начнётся в этом году. Ориентировочная стоимость составляет 180 млн рублей.
ГУП «Водоканал» поручено проработать вопрос подвоза питьевой воды жителям Черноречья.
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