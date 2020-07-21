Інформації про стан українських моряків у Бейруті немає — посол

08:00 06.08.2020   Україна

Інформація про українських моряків та два судна, які прибули з Маріуполя до порту в Бейруті та які могли постраждати внаслідок потужних вибухів, наразі відсутня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив посол України в Лівані Ігор Осташ.

“Ми намагаємося розшукати інформацію. Поки що це досить непросто, тому що багато органів влади ліванської до цього часу паралізовані. Особливо ті, які знаходяться недалеко від морського порту, від епіцентру вибуху. Поки що є інформація про те, що постраждав серйозно корабель ООН, там дійсно є проблеми з моряками. Щодо наших громадян, щодо наших моряків інформації немає. Якщо вона з'явиться, звичайно, відразу будемо повідомляти про це”, - заявив Осташ.

Як повідомлялось, 4 серпня у ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Загинули щонайменше 100 людей, понад 4 тис постраждали, доля сотень невідома. Кілька кварталів міста повністю зруйновані.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.



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