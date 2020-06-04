КПВВ «Чонгар» перейшов у підпорядкування Херсонського прикордонного загону
|20:30 05.08.2020
|Крим
У зв’язку з організаційно – штатними змінами з 31 липня 2020 року в підпорядкування Херсонського прикордонного загону перейшли відділи прикордонної служби «Благовіщенка» та «Чонгар» разом з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Чонгар», які були в складі Бердянського прикордонного загону.
Про це повідомили у Херсонському прикордонному загоні, передає "Новый Визит".
Відтепер, до складу Херсонського прикордонного загону входять відділи прикордонної служби «Очаків», «Миколаїв», «Херсон», «Скадовськ», «Преображенка», «Благовіщенка», «Чонгар», тип «С» та ОБПК «Сиваш».
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