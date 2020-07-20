Сулейманов про загибель сина Муси: «До останнього сподівався, що він живий»
|20:15 05.08.2020
|Крим
Громадянський журналіст із Криму, фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Сулейманов, у якого в селі Строгонівка під Сімферополем загинув трирічний син Муса, написав лист із СІЗО в Сімферополі.
Текст опублікований на сторінці громадського об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.
«Я до останнього сподівався, що ось-ось мій син знайдеться живим і неушкодженим. У кожному зведенні новин, коли закривалися небезпечні ділянки пошуку, моя надія посилювалася. Але сталося неминуче. Втрата важка і непоправна. Вчергове громадськість проявила свою солідарність у важку годину. Так було в Криму завжди, незалежно від національності та релігії тут завжди жили в злагоді, мирі та взаємодопомозі», – написав Руслан Сулейманов.
Він подякував усім, хто протягом кількох днів допомагав шукати його сина.
«Те, що я пережив під час двох діб пошуку мого сина – я відчув те, що переживають щодня батьки, у яких зникли безвісти діти, і сподіваються, що ось-ось вони повернуться», – додав Сулейманов.
Трирічний Муса Сулейманов зник увечері 24 липня. На його пошуки приїхали кілька тисяч людей з усього Криму. 26 липня управління МНС Росії у Криму повідомило, що знайшло тіло дитини у вигрібній ямі. Його поховали 27 липня. Попрощатися з Мусою прийшли кілька тисяч осіб.
До цього управління Слідчого комітету Росії у Криму і Севастополі порушило кримінальну справу за фактом зникнення хлопчика, а російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи.
Руслан Сулейманов був затриманий у березні 2019 року, з того часу він перебуває в СІЗО. ФСБ звинувачує його в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії і анексованому нею Криму.
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