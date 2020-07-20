Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
|20:01 05.08.2020
|Крим
Як стало відомо з поширеної адвокатом інформації, Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної Церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.
«По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму – зазначив адвокат Сергій Заєць у повідомленні. – Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Росія знищує ще одну українську релігійно-культурну групу і продовжує зачистку Криму від всього українського ».
Про це пише пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
Окупаційна російська влада в Криму надіслала припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, який понад 20 років є релігійним центром єпархії ПЦУ (до Об‘єднавчого Собору – єпархії УПЦ КП).
В окупаційному «міністерстві майна Криму» пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі «закінченням терміну дії договору» з єпархією УПЦ КП, хоча він був укладений строком на 49 років. Російські суди послідовно вставали на сторону окупаційної влади, а заклики міжнародних організацій припинити порушення окупанти відверто ігнорують.
Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) неодноразово звертала увагу на систематичне порушення окупаційною російською владою в Криму норм і зобов’язань з дотримання права на свободу совісті та віросповідання. У зв’язку з черговим актом гонінь на українську православну громаду в Криму звертаємося до Української держави, до міжнародних організацій та до демократичних країн із закликом захистити Кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію та релігійну громаду від знищення.
Зокрема, закликаємо Українську державу та міжнародних партнерів постійно порушувати питання захисту прав української православної громади в Криму під час контактів з Російською Федерацією. Ми також підтримуємо впровадження, подовження та розширення санкцій проти Російської Федерації як держави-окупанта і персонально проти співучасників релігійних гонінь – чиновників окупаційної адміністрацї, суддів, співробітників поліції, судовиконавців та інших.
Просимо вірних про молитву за архієпископа Климента, духовенство і вірних Кримської єпархії ПЦУ.
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