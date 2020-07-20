Російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону продовжив термін тримання під вартою фігурантам «другої бахчисарайської групи» у «справі Хізб ут-Тахрір». Вони перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 12 листопада.

Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», передає QHA.

Для мене очевидно, що настільки тривале продовження запобіжного заходу вже скидається на міру покарання. Мій підзахисний Сервер Зекірьяєв є батьком 13 дітей. Підозрювати, що він сховається, не доводиться. У нього забрали право виховувати 13 дітей. Якщо суд ухвалить рішення про зміну запобіжного заходу, захист забезпечить явку підсудних до суду, — намагався переконати суддю адвокат Олексій Ладін.

На думку захисника, суд прямо і чітко пояснив, що продовження тримання під вартою на тривалі терміни необхідно обґрунтовувати і конкретизувати.

Інші захисники також наполягали на обранні іншого запобіжного заходу для кримчан, але суд не взяв до уваги доводи адвокатів.

Фігуранти «другої бахчисарайської групи» перебувають у СІЗО майже три роки.