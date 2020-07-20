В Киеве под открытым небом открылась выставка о малоизвестной истории Крыма

19:21 05.08.2020   Крим

В Киеве на Контрактовой площади 5 августа открылась выставка «Путешествие неизвестным Крымом». Она посвящена жизни малоизвестных деятелей крымскотатарской культуры, а также истории крымскотатарских городов и поселений.

Организаторы выставки – Украинский институт национальной памяти и общественная организация «Егридал», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что задача выставки – восстанавливать и рассказывать малоизвестную широкому кругу людей историю крымских татар.

«Сначала Российская империя, потом Советский Союз – эти имперские образования, они не были заинтересованы в том, чтобы люди понимали глубину крымскотатарской культуры и истории. Это бы выделяло крымских татар среди общего однобразия советской действительности, а также ставило бы под сомнение территориальные претензии России на Крым. Поэтому и о поэтах, и об искусстве, и о первичных названиях городов Крыма говорилось мало. Это большая задача –восстанавливать историю, рассказывать о культурных пластах XV-XVI веков. Поэтому да, действительно, это пока что малоизвестный Крым», – рассказал Дробович.

С ним согласился главный редактор Исторической правды, историк Вахтанг Кипиани.

«Люди должны понимать, за что они борются: на фронте, в информационной сфере, культурной. Крым должен присутствовать в публичном дискурсе, а люди должны понимать, например, через что пришлось пройти крымским татарам во время и после депортации. Если эти уроки истории будут пройдены, тогда вовлеченность в понимание того, что сейчас происходит с Крымом, и борьба за его возвращение будут намного большими», – пояснил Кипиани.

Выставку также посетил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

«Когда речь идет о малочисленных народах и трагедиях, которые им пришлось пережить в период Советского Союза, то историческая справедливость будет еще долго восстанавливаться. Эта выставка тому пример», – отметил Чубаров.

Ранее Министерство иностранных дел Украины к годовщине начала Большого террора тридцатых годов ХХ века напомнило о сталинском геноциде крымскотатарского народа и аннексии Крыма Россией.

2 июня Верховная Рада приняла постановление по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.



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