В Киеве под открытым небом открылась выставка о малоизвестной истории Крыма
|19:21 05.08.2020
|Крим
В Киеве на Контрактовой площади 5 августа открылась выставка «Путешествие неизвестным Крымом». Она посвящена жизни малоизвестных деятелей крымскотатарской культуры, а также истории крымскотатарских городов и поселений.
Организаторы выставки – Украинский институт национальной памяти и общественная организация «Егридал», сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что задача выставки – восстанавливать и рассказывать малоизвестную широкому кругу людей историю крымских татар.
«Сначала Российская империя, потом Советский Союз – эти имперские образования, они не были заинтересованы в том, чтобы люди понимали глубину крымскотатарской культуры и истории. Это бы выделяло крымских татар среди общего однобразия советской действительности, а также ставило бы под сомнение территориальные претензии России на Крым. Поэтому и о поэтах, и об искусстве, и о первичных названиях городов Крыма говорилось мало. Это большая задача –восстанавливать историю, рассказывать о культурных пластах XV-XVI веков. Поэтому да, действительно, это пока что малоизвестный Крым», – рассказал Дробович.
С ним согласился главный редактор Исторической правды, историк Вахтанг Кипиани.
«Люди должны понимать, за что они борются: на фронте, в информационной сфере, культурной. Крым должен присутствовать в публичном дискурсе, а люди должны понимать, например, через что пришлось пройти крымским татарам во время и после депортации. Если эти уроки истории будут пройдены, тогда вовлеченность в понимание того, что сейчас происходит с Крымом, и борьба за его возвращение будут намного большими», – пояснил Кипиани.
Выставку также посетил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.
«Когда речь идет о малочисленных народах и трагедиях, которые им пришлось пережить в период Советского Союза, то историческая справедливость будет еще долго восстанавливаться. Эта выставка тому пример», – отметил Чубаров.
Ранее Министерство иностранных дел Украины к годовщине начала Большого террора тридцатых годов ХХ века напомнило о сталинском геноциде крымскотатарского народа и аннексии Крыма Россией.
2 июня Верховная Рада приняла постановление по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.
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