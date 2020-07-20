Взрыв в Бейруте: возможно ли повторение в Крыму?

19:01 05.08.2020   Крим

 «Российский след» актуален и для Крыма, поскольку оккупанты из РФ продолжают бесконтрольно использовать крымские порты. Это может привести к любой техногенной катастрофе, включая масштабные взрывы. 

Во вторник, 4 августа, прогремел мощный взрыв в порту Бейрута (Ливан). По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры. Опасный груз хранился на складе с 2014 года после перемещения из трюмов аварийного судна Rhosus. Владельцем судна и груза является российский бизнесмен Игорь Гречушкин из Хабаровска, сообщает Флот2017.

Как известно, Украина закрыла морские порты, расположенные на территории временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Поэтому заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные в Крыму и Севастополе, является нарушением норм международного права. Они расцениваются, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также являются нарушением законодательства нашей страны. Это влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную.

Но государство-оккупант, Российская Федерация, продолжает эксплуатировать крымские порты. При этом капитаны суден, чтобы обойти нормы международного права, отключают систему идентификации. Как правило, в закрытые порты заходят суда, владельцы которых или уже находятся под санкциями или занимаются нелегальным бизнесом.

Так с 2014 по 2019 год в Крым зашло более 600 судов. В основном это танкеры и сухогрузы под флагами РФ, Сирии и ряда государств типа Республики Того.

К примеру, с Сирией незаконный «глава Крыма» Сергей Аксенов договаривался в 2019 году о запуске двустороннего морского товарооборота. Причем из Сирии планировалось ввозить не только оливковое масло и апельсины, но и щебень, гранит, мрамор, клинкер, а также фосфаты.

По поводу сирийских фосфатов высказался военный обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, на «Крымском титане» идет их переработка. В результате, помимо токсичных отходов, выделяется радиоактивный уран, который пагубно воздействует на здоровье жителей северного Крыма, в частности Армянска.

Эксперт подчеркивает, что суда с фосфатами начали  отправляться из сирийского Тартуса в оккупированный Крым еще в мае 2019 года.

Кроме того, в январе 2019 года произошел пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди», принадлежащих турецкой компании, примерно в 28 км от Феодосии. Пожар связывают с нелегальной перегрузкой топлива с одного судна на другое. Владельцами танкеров являются, компании, которые с весны 2015 года находятся в сирийском санкционном списке США,.

Это только несколько примеров того, как ведет «морской бизнес» государство-оккупант: какие опасные грузы возятся в Крым, а также какие морские нелегалы заходят в закрытые порты полуострова. На этом фоне нельзя исключать, что в Крым завозятся и опасные взрывчатые вещества, которые в любой момент могут привести к повторению трагедии в Бейруте, но уже на территории Украины.



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