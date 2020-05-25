ЄСПЛ повідомив Росії про позов Нідерландів у справі МН17

18:40 05.08.2020   Росія

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив Росії про позов за справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі. Позов проти Росії в липні подали Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що Міністерство юстиції Росії отримало офіційне повідомлення від ЄСПЛ.

"Судовий склад та процедура розгляду скарги в ЄСПЛ в даний час не визначено, які-небудь процесуальні строки для влади РФ не встановлені", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17.

У позові йдеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статті 2, яка визначає, що право кожної особи на життя охороняється законом, і ніхто не може бути умисно позбавлено життя (крім виконання смертного вироку).

Також Нідерланди відзначають порушення статті 3, яка підкреслює, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському поводженню чи покаранню. Та статті 13, яка гарантує право на захист у разі порушення прав і свобод.

Позов був зареєстрований в середині липня.

Катастрофа МН17 сталася на Донбасі в липні 2014 року. За версією слідства, літак збили з російської установки "Бук". В результаті загинули майже 300 осіб.

 



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