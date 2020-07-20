МИД Украины осуждает выселение ПЦУ из собора в Симферополе
|18:01 05.08.2020
|Крим
Министерство иностранных дел Украины осуждает выселение общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.
Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, такое решение российского суда «отражает политику системного преследования украинского православного сообщества в Крыму», повідомляє Крым.Реалии.
«Преследование ПЦУ в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве», – отметили в ведомстве.
В МИД отметили, что давление осуществляется не только на общину ПЦУ.
«Самые масштабные преследования развернулись против крымских мусульман. По данным правозащитников, 71 крымчанин мусульманского вероисповедания находится за решеткой в рамках сфабрикованных дел. В этом году штрафы за миссионерскую деятельность накладывались оккупантом на раввина общины мессианских евреев и имама алуштинской мусульманского сообщества», – говорится в заявлении.
Также в МИД Украины напомнили о преследовании «Свидетелей Иеговы» в Крыму.
Призываем Россию, как государство-оккупанта, соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права, и прекратить притеснения Православной церкви Украины и других религиозных общин в Крыму», – добавили в ведомстве.
Ранее Представительство президента Украины в АР Крым приняло решение о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.
Накануне Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.
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