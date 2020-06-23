Уряд затвердив фінансовий план Адміністрації морських портів України на 2020 рік. Чистий прибуток планується отримати у розмірі 7 487,1 млн грн.

Про це написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Кабмін затвердив фінансовий план Адміністрації морських портів України на 2020 рік: чистий дохід планується у розмірі 7 487,1 млн грн; дохід всього ― 7 961,5 млн грн. Чистий прибуток ― 2 085,2 млн грн; капітальні інвестиції ― 1 115,9 млн грн", - написав Гончаренко.

За його словами, цим же розпорядженням Кабмін обмежив зарплату голові та членам правління АМПУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 30 вересня строк відсторонення від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.