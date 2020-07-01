Державна ОГХК відправила продукцію в Крим

17:21 05.08.2020   Крим

Ільменіт виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) відвантажується на адресу ПрАТ «Кримський ТИТАН» в включеному Криму.

Про це йдеться в публікації сайту «Миротворець», повідомляє  УНІАН.

Відправка законспірована і здійснюється за маршрутом Одеса-Хопу-Феодосія-Армянськ двома судами - грецьким VENTO і сирійським SOURIA. Останнє перебуває в списку санкцій фінансової розвідки США, як неодноразово порушувала заборону на вхід у територіальні води Криму.

На сайті порталу «Дело» говориться, що судна доставляють Іршанський ільменіт ОГХК об'ємом 24 тис. тонн і вартістю EUR 3,7 млн. Він придбаний в ОГХК за контрактом німецької ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co).

Її директор - Олег Цюра уклав угоду з керівником ОГХК Пітером Девісом на поставку цих обсягів 17 червня. Експерти стверджують, що контракт Девіса і Цюри вельми незвичайний для ринку.

«Він передбачає розрахунок у євро, а котирування на ринку, як правило, в доларовому еквіваленті. Допускаю, що це допоможе уникнути доларового комплаенса і не потрапити в халепу з американськими правоохоронцями. По-друге, контракт не передбачає поставку зразків продукції, які можна було б протестувати, а саме так роблять трейдери або переробники, які вперше мають справу з титановою сировиною (ITS в цьому бізнесі раніше помічена не була). По-третє - трейдер готовий взяти відразу великий обсяг продукції - 24 тис. Т, що не протестувавши його », - аналізує директор ІА«Інфоіндустрія» Дмитро Гордейчук.

Очевидно, вважає експерт, покупець знає, що бере. Саме ільменіт Іршанського ГЗК забезпечував «Кримський Титан» до 2014-го року.

«Перевірений ільменіт не потрібно тестувати, а відтоді Іршанський ГЗК не міняв технологію виробництва», - говорить Гордійчук.

Ільменіт ОГХК відвантажується Крим за сприяння керівництва ОГХК і Фонду держмайна.

Про це розповіли виданню портовики. «З боку ОГХК за забезпечення угоди відповідав член правління Юрій Соловей, близький до екс-керівнику Адміністрації морських портів України Юрію Васькову. Саме вони, за словами працівників порту, «пушілі» завантаження VENTO без певного порту вивантаження. А коли митники затримали відправку, в процес втрутився голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Відвантаження ще йде. 3 серпня судно «SOURIA» затарюють другою партією ільменіту в турецькому порту Hopa (хопу). Це видно з портових звітів «миротворця».

Об'єднана гірничо-хімічна компанія створена в серпні 2014 року. Управляє Іршанський гірничо-збагачувальним комбінатом і Вільногірському гірничо-металургійним комбінатом. 2018 рік завершила з чистим прибутком 114,9 млн грн. Вартість активів становить 3,4 млрд грн. У лютому 2020 року Фонд держмайна змінив керівництво компанії.

З квітня ОГХК керує Пітер Девіс. Підприємство виставлено на приватизацію в 2020 р.


 



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